Door Pim Bijl



Dit keer is er geen vingertje voor de mond, maar beide handen twee vingers in de lucht. Hij klopt Greipel en Gaviria, die overigens later worden gediskwalificeerd wegens onreglementair sprinten, op pure snelheid. In Amiens is hij net als een dag eerder in Chartres de rapste van het Tour-peloton.



Terwijl zijn vriendin, vader en vrienden links naast de finish uitzinnig van vreugde op en neer springen, wordt Groenewegen compleet ingesloten door de camera's. Een winnaar in de Tour weet de schijnwerpers sowieso al op zich gericht, een man die twee etappes achter elkaar wint, ontstaat een hype.Groenewegen is pas de derde Nederlander die twee opeenvolgende etappes wint in de Tour. Eerder lukte dat alleen Joop Zoetemelk (1976) en Jan Raas (1978). Hij had er even een aanloopje voor nodig. In de eerste twee sprints deze Tour kwam hij er nog niet aan te pas, daarna toonde hij verbetering aan met een vierde plaats, en nu heeft hij de macht in de sprints volledig overgenomen. Niemand is op dit moment sneller dan Groenewegen in de Tour.



Hectisch

,,De benen voelen elke dag beter", vertelt Groenewegen, die zijn weg zonder de gevallen Timo Roosen moest vinden. ,,Het was een snelle finale met veel bochten. Maar mijn positionering was goed. Toen ik Gaviria en Greipel zag vechten, dacht ik: dit is het moment. Het was hectisch, maar dat is elke dag in de Tour. Ik ben heel blij met mijn twee overwinningen."



Bij de bus van Lotto-Jumbo is de vreugde na afloop groot. Het is ietwat vreemd om te stellen, maar al op dag 8 is hun Tour geslaagd. Dat de ploeg nu al het aantal zeges van vorig jaar heeft geëvenaard neemt ook iets weg van de druk op klassementsrenner Steven Kruijswijk. ,,Dit zet ons in een positieve flow. Winnen in de Tour is sowieso belangrijk. Als je in de eerste week van de Tour er twee bij kunt zetten, is dat lekker. Je ziet dat Dylan en de jongens goed in vorm zijn. Dat hoop ik ook voor mezelf."



Morgen volgt een rit naar Roubaix met onder meer vijftien kasseistroken.