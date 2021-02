Niemand kijkt meer op van een meisje dat voetbalt, merkt Kirsten. ‘Jaag je droom na en geef nooit op’

Het zijn gekke tijden, voelt Van de Westeringh, die direct toevoegt ,,zich bevoorrecht te voelen dat ze haar sport mag blijven uitoefenen.” De speelster van eredivisionist Heerenveen woont doordeweeks in Friesland en keert in de weekenden naar huis in Zeewolde. ,,Maar voor de rest merken wij er niet zo heel veel van, want als profvoetbalster zijn we toch al voornamelijk met de sport bezig. Alleen kunnen we nu in het weekend niet uit eten of met vriendinnen een terrasje pakken als het lekker weer is. Maar we maken het thuis ook gezellig.”