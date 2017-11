Niemand verwacht iets, biedt dat mogelijkheden?

De trainer van Feyenoord schuift in het prachtige Metalist Stadion in Charkov naar het puntje van zijn stoel. ,,Die kans is niet nul, nee’’, zegt hij. ,,Maar als we iets willen, moeten we hier wel een resultaat boeken.’’



Voor de duidelijkheid: het gaat hier om overwinteren in de Europa League, niet over overleven op het miljoenenbal van de Champions League. Daar is twee ploegen onder zich houden wel in theorie mogelijk voor Feyenoord, maar in de praktijk uitgesloten.