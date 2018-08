Niet fitte Tsonga moet US Open laten schieten

Vloek van CL-voorronde teistert Nederland­se clubs

17:15 Overleven Ajax en/of PSV deze week de voorrondes van de Champions League? Dat is een Nederlandse club al zeven jaar niet meer gelukt. Ajax was in 2010 de laatste eredivisionist die de groepsfase bereikte na winst in de play-offs op Dinamo Kiev, ook woensdag weer de tegenstander. PSV neemt het dinsdag op tegen BATE Borisov.