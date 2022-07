‘Niet vlekkeloze’ Max Verstappen start als tweede, pole voor Charles Leclerc na perfect uitgevoerd plan Ferrari

Door Arjan Schouten Liefst drie tienden van een seconde zat er tussen Leclerc en Verstappen, in de laatste beslissende run. Mede te danken aan Carlos Sainz, die zijn Ferrari-teamgenoot nog even kwam helpen en hem op het lange rechte stuk een tow gaf. De Spanjaard kon dat doen omdat hij vanwege een motorwissel toch al wist dat hij achteraan moest starten in Zuid-Frankrijk. Verstappen bleef in de buurt van Leclerc, in alle kwalificatiesessies, maar had geen antwoord op de 1.30,872. In 1.31,176 scoorde hij het maximale: een startplaats op de voorste rij naast Leclerc. Sergio Pérez volgde als derde, voor Lewis Hamilton.

Het succes op Paul Ricard betekende de 16de pole voor Leclerc, evenveel als Verstappen. ,,Ik heb ’m mede te danken aan Carlos, zonder zijn hulp was het echt wel wat closer geweest, het gat met Red Bull. Ik verwachtte niet per se dat we Red Bull zouden kloppen na de derde training waarin ze snel waren. Maar ik ben blij dat we het om hebben kunnen draaien. Hopelijk kunnen we het morgen ook afmaken”, aldus Leclerc, die zich verzekerde van alweer zijn zevende pole position van het seizoen. Van zijn in totaal vijftien vorige poles, wist de Monegask er slechts vijf om te zetten in een overwinning. Wel bemoedigend: bij de laatste drie edities van de Franse GP startte de uiteindelijke winnaar vooraan.

Verstappen: Training is duidelijk geen kwalificatie’

Verstappen, eerder op de dag in VT3 nog beduidend sneller dan de Ferrari's, was realistisch na afloop ,,Het liep wat stroever dan ik had gehoopt, na de laatste training. Maar een training is duidelijk geen kwalificatie”, sprak de Limburger, die wel vertrouwen houdt voor de race. ,,Ferrari was bijzonder rap, maar ik denk dat we in de race weer wat beter voor de dag moeten kunnen komen.” Toch zat het verschil met Leclerc hem volgens de Nederlander niet helemaal in de slipstream van Sainz. ,,Die drie tienden, dat is niet alleen die tow. Ik kijk liever naar mezelf en waar het beter had gekund. Die laatste ronde was niet vlekkeloos. Ik had wat momentjes die me tijd hebben gekost. Alsnog staan we met twee auto's in de top 3, dat is prima.”