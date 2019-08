Niets weggeven is Stams devies tegen Beer Sheva

Bosvelt: ‘Rechtsback noodzaak voor GA Eagles, financiële ruimte voor wat extra’s’

8:00 Technisch manager Paul Bosvelt heeft de komende weken de handen vol aan het stutten van het beschadigde fundament bij Go Ahead Eagles, dat na het wegvallen van Wout Droste op korte termijn acuut op zoek is naar een rechtsback. Maar Bosvelt houdt de ogen open voor andere buitenkansjes op de over tien dagen sluitende transfermarkt.