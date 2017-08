Nieuw drama voor Verstappen en zijn 80.000 fans: 'Dit houd ik niet lang meer vol'

Ook de GP van Spa-Francorchamps is voor Max Verstappen uitgelopen op een totale deceptie. In lijn met veel te veel races dit seizoen, hield zijn auto het op zijn lievelingscircuit in de achtste ronde alweer voor gezien. En dat voor het oog van circa 60.000 eigen fans. Weer sloeg de pechduivel toe. ,,Ongelofelijk. Ik kan dit écht niet geloven’‘, verzuchtte Max Verstappen over de boordradio, zijn hoofd met daarop de speciale oranje leeuwenhelm driftig heen en weer schuddend.



Later sprak hij voor de camera van Ziggo nog zijn ongeloof uit. ,,Het is gewoon een drama. Enorm teleurgesteld. Niet allen voor mezelf, ook voor de fans. Een duur ticket kopen en na acht ronden val je uit. Dat mag niet gebeuren bij een topteam. Kun je zeggen: geen geluk? Nee, dit is gewoon slecht.



Volgende week staat de Grand Prix van Italië op het programma, maar Verstappen kijkt niet uit naar Monza. ,,Dat wordt weer helemaal niets. Wat we nu moeten doen is zorgen dat het niet meer gebeurt. Dit mag gewoon niet voor een topteam."



,,Hoe lang ik het nog volhoud? Ik weet niet… Niet lang."