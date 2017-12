Nieuw in de Catalaanse supermarkt: Koeman-bier

Video Sportgala had per post afgedaan kunnen worden

22:30 Het was dat de grote zaal in de RAI al gereserveerd was. Omdat het programma al in de tv-gids stond. Omdat talloze sporters en sportsters anders voor niets smokings en galajurken hadden geregeld. Misschien was het ook wel gewoon omdat het moest. Maar eigenlijk hadden de verkiezingen van Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van het jaar net zo goed per post kunnen worden afgedaan.