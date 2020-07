Nieuw seizoen Crashen in de Keuken: ‘Zal voelen als een schoolreisje’

Na de terugkeer van de Formule 1-coureurs op de grid, maken ook Rob Kamphues en Robert Doornbos hun comeback in de keuken. Na afloop van ieder raceweekend brengen deze site en Ziggo Sport een nieuwe aflevering Crashen in de Keuken. Daarin duiken Kamphues en Doornbos de keuken in en analyseren ze de laatste Grand Prix. Kamphues is dolblij weer te mogen beginnen. ,,Dat programma is ons heel dierbaar.’’

Hoe reageerde jij op het nieuws dat de Formule 1 weer gaat beginnen?

Rob Kamphues: ,,Daar zijn we hartstikke blij mee. Gelukkig mochten we bij Ziggo de afgelopen maanden gewoon doorgaan met Formule 1 Café. We sprongen een gat in de lucht toen we dat hoorden, waren enorm blij dat we er doordeweeks even uit mochten. Er was de laatste maanden enorm veel nieuws te bespreken. Bovendien was iedereen veel meer benaderbaar. Zo konden we zelfs Red Bull-baas Christian Horner via een videoverbinding wat vragen stellen. Zulke personen hebben het normaal gesproken veel te druk voor ons programma.’’

Vanavond is op deze site de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Crashen in de Keuken te zien. Zin om weer met Robert Doornbos in de keuken te staan?

,,Haha, zeker. Het zal voelen als een schoolreisje, denk ik. Ik verwacht dat Doornbos niet te houden is. Het programma is ons vrij dierbaar. Bij Formule 1 Café moeten we toch altijd best oppassen wat we zeggen, hier hebben we volledig de vrije hand. Bovendien komt er vaak zondagavond nog heel veel nieuws, zoals diskwalificaties en protesten. We maken een coureur op zondag wel eens met de grond gelijk, maandag hebben we er vaak een iets beter beeld van.’’

Wat verandert er ten opzichte van vorig seizoen aan Crashen in de Keuken?

,,We gaan het dit jaar opnemen in restaurant GOUD van Herman den Blijker. We deden het vorig jaar bij mij thuis in de keuken, maar ik zit momenteel tussen twee verhuizingen in. Daarom woon ik nu tijdelijk in een klein huurhuisje. Robert wilde het niet bij hem thuis doen, omdat hij niet weet waar alles ligt. Daarom gaan we het bij Herman doen. Hij kan zich nadrukkelijk met het koken bemoeien. De afspraak is dat hij alleen de boodschappen en het recept verzorgd, maar ik vermoed dat hij zich enorm gaat ergeren aan ons. Dan kan die grote Rotterdammer zijn handen niet thuishouden, haha.’’

Wat staat er op het menu?

,,Herman had het erover dat hij een recept voor leverkneudel voor ons had bedacht, een specialiteit uit de Oostenrijkse keuken. We koken altijd iets uit het land waar de Grand Prix wordt verreden. Leverkneudel is echt het goorste wat er is, haha. Ik ben benieuwd of het nog een beetje zal gaan smaken.’’

Wat verwacht je van dit seizoen?

,,Het zal heel spannend gaan worden, denk ik. Op voorhand is het natuurlijk de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar misschien gaat Valtteri Bottas zich er ook nog wel mee bemoeien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.’’