Nieuwe kans Bolt in A-League? Chelsea blijft shoppen in Italië

Usain Bolt op weg naar Australië

Usain Bolt gaat vrijwel zeker aan de slag in de Australische A-League. De Jamaicaanse topsprinter van weleer staat op het punt een contract te ondertekenen bij Central Coast Mariners. De club bevestigt de gesprekken op de website, maar zegt ook dat van een overeenkomst nog geen sprake is. Bolt, die vorig jaar augustus een punt zette achter zijn imposante sprintcarrière, liep eerder stage bij Borussia Dortmund, ManUnited en het Noorse Strömsgodset IF. Hij deed alleen mee in enkele benefietwedstrijden.