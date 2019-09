‘Nieuwe motor is grootste stap vooruit onder Honda’

Het was een technisch praatje, vandaag op de mediadag met Max Verstappen in Monza. Het ging lang over de problemen bij de start. En over de nieuwe motor waarmee hij in Italië gaat rijden. De Spec-4 motor, zo luidt de werktitel van die nieuwe krachtbron, waarmee Max Verstappen na de GP van Italië races hoopt te winnen in het slot van dit seizoen. ,,Dit moet wel een stap vooruit zijn, voor ons’‘, verwacht Verstappen. ,,Qua vermogen gaat deze motor ons wat dichter bij Mercedes brengen, al blijft op dat gebied het gat met Ferrari dichten nog een lastig verhaal. Maar het is in ieder geval weer een stap voorwaarts. Een van de grotere stappen die we tot nu toe genomen hebben, qua vermogen. De grootste sinds de samenwerking met Honda, denk ik zelfs wel.‘’