Nieuwe positie voor Werner na interview: van spits naar doelman

VIDEO Van der Poel na zes dagen in het geel: 'Ik denk eerlijk gezegd dat ik niets meer te winnen heb’

0:32 Mathieu van der Poel respecteert eindelijk een keer de logica. Hij verliest zijn gele trui in de eerste Alpenrit aan de akelig oppermachtige Tadej Pogacar. Op de eerste rustdag beslist ‘MVDP’ wanneer zijn Tour ophoudt. ,,Het is eigenlijk best wel leuk in de Tour.’’