Nieuwe spits voor Celtic, Pepe keert terug bij FC Porto

Watford verhuurt Okaka aan Udinese

Zowel Premier League-club Watford als Serie A-club van de Italiaanse familie Pozzo, die verder ook nog eigenaar zijn van Segunda División-club Granada. Die korte lijntjes zorgden er vandaag voor dat de Italiaanse spits Stefano Okaka (29) voor de rest van het seizoen door Watford wordt verhuurd aan Udinese. Okaka, die dit seizoen pas 47 minuten in actie kwam verdeeld over vier invalbeurten, kwam eerder onder meer uit voor AS Roma, Fulham, Sampdoria, Parma en Anderlecht.

Volledig scherm Stefano Okaka in duel met Spurs-doelman Hugo Lloris. © REUTERS

Celtic legt Bayo voor vier jaar vast

Celtic heeft de Ivoriaanse spits Vakoun Issouf Bayo gecontracteerd tot de zomer van 2023. De 21-jarige spits komt over van Dunajská Streda uit Slowakije, waar hij tot dit seizoen al 18 keer scoorde in 23 wedstrijden. Eerder kwam Bayo uit voor Stade d’Abidjan in zijn geboorteland en ES Sahel in Tunesië.

Celtic Football Club on Twitter ✍️🇨🇮 #WelcomeBayo #CelticFC are delighted to announce the signing of forward, Vakoun Issouf Bayo, on a four-year deal from Dunajská Streda. 🍀 ➡️ https://t.co/2P6P0RGypG

Sørloth van Crystal Palace naar AA Gent

KAA Gent huurt de Noorse spits Alexander Sørloth (23) voor de rest van dit seizoen van Crystal Palace. Sørloth is een oude bekende van coach Jess Thorup, met wie hij vorig seizoen al samenwerkte bij FC Midtjylland. De grote en sterke spits kwam eerder in zijn carrière ook al uit voor het Rosenborg BK, Bodo Glimt, FC Groningen en FC Midtjylland.

KAA Gent on Twitter It's official! Welcome @Asorloth! #StageOliva2019 #kaagent #transfer https://t.co/U16pCGT8tX

Mokhtar op zoek naar nieuwe club

Volledig scherm Youness Mokhtar (l) met voormalig PEC Zwolle-teamgenoot Younes Namli. © ANP Pro Shots Youness Mokhtar is alweer op zoek naar een nieuwe club. De aanvaller heeft zijn contract bij Ankaragücü laten ontbinden. De Turkse club heeft financiële problemen. Mokhtar, geboren in Utrecht, verruilde PEC Zwolle afgelopen zomer voor Ankaragücü. Hij speelde twaalf duels voor de huidige nummer twaalf van de hoogste Turkse voetbalklasse en kwam tot een doelpunt en drie assists. ,,Ik heb hier een geweldige tijd gehad, maar helaas moet ik mijn avontuur elders vervolgen”, schrijft Mokhtar op Instagram. ,,Het was niet mijn keus, maar ze lieten me geen andere optie.”

Antuna vertrekt bij Groningen

Volledig scherm Mauro Junior (l) en Uriel Antuna © ANP Pro Shots Aan de huurperiode van Uriel Antuna bij FC Groningen komt vervroegd een einde. De Mexicaanse aanvaller staat onder contract bij Manchester City, dat hem in de zomer van 2017 voor twee jaar uitleende aan Groningen. Antuna (21) kwam echter slechts sporadisch in actie voor de noorderlingen.



Vorig seizoen deed de Mexicaan mee in elf competitieduels, waarvan vijf als basisspeler. In het huidige voetbaljaar speelde Antuna negen wedstrijden, weer veelal als invaller. Scoren deed de Mexicaan niet. FC Groningen zoekt in samenspraak met Manchester City naar een oplossing voor de tweede seizoenshelft. ,,De toekomst van Antuna ligt niet in Groningen’', aldus algemeen directeur Hans Nijland.

Barça haalt negentienjarige verdediger en het is niet De Ligt

Barcelona heeft de eerste aanwinst voor het volgende seizoen binnen: Jean-Clair Todibo. De negentienjarige verdediger speelt nu nog bij Toulouse, maar vertrekt deze zomer transfervrij naar Barça. Todibo komt bij Toulouse niet meer aan de bak sinds hij in november zijn contract weigerde te verlengen. ,,Eén van de grootste talenten in Europa op zijn positie komt naar onze club’', aldus Barcelona. ,,Todibo is fysiek sterk en goed in de lucht.’' De Fransman wordt al vergeleken met zijn landgenoot Raphaël Varane, die bij Real Madrid speelt.

Wordt 12 januari de dag?

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie De soap rondom Ajacied Frenkie de Jong nadert de ontknoping, zo meldt het Spaanse TV-programma El Club de la Mitjanit van het TV-kanaal Esport 3. Volgens de Spanjaarden zouden Ajax en FC Barcelona er bijna uit zijn en is het de bedoeling dat de komst van De Jong op 12 januari wereldkundig gemaakt wordt.



Ajax zou volgens de Catalanen zo'n 75 miljoen euro voor De Jong ontvangen.

Bayern biedt bijna 40 miljoen voor 18-jarige Hudson-Odoi

Volledig scherm Callum Hudson-Odoi © Getty Images De Engelse tiener Callum Hudson-Odoi speelde pas drie wedstrijden in de Premier League, maar toch wordt er nu al flink aan hem getrokken. De vleugelspits weigert vooralsnog zijn contract bij Chelsea te verlengen. Bayern München wil Hudson-Odoi dolgraag overnemen en heeft nu volgens Sky Sports bijna 40 miljoen euro geboden voor de 18-jarige jeugdinternational.



De Duitse kampioen zit al een tijdje achter de Engelsman aan. Bayern bracht al drie keer een bod uit, maar kreeg steeds ‘nee’ te horen van Chelsea, dat 35 miljoen pond voor het talent zou willen hebben. Volgens Sky is de ‘Rekordmeister’ nu bereid daaraan te voldoen.



Hudson-Odoi debuteerde bijna een jaar geleden in de Premier League. Dit seizoen kwam hij pas één keer in actie in de Engelse competitie, als invaller op ‘Boxing Day’ tegen Watford. Manager Maurizio Sarri gaf het talent zaterdag wel een basisplaats in de FA Cup tegen Nottingham Forest. Chelsea heeft een langjarig contract klaarliggen voor de aanvaller, maar die denkt bij gebrek aan speeltijd aan een vertrek.



Porto hengelt Pepe binnen

Pepe keert terug bij FC Porto. De 103-voudig Portugees international kon ook naar AS Monaco, maar kiest dus voor een terugkeer bij de club waar hij ruim elf jaar geleden vertrok. De geboren Braziliaan debuteerde als prof bij Marítimo, maar brak door in het blauw-wit. Hij speelde tussen 2004 en 2007 drie seizoenen bij Porto, waarmee hij twee keer kampioen werd en in 2006 onder trainer Co Adriaanse zelfs de ‘dubbel’ pakte. In de zomer van 2007 vertrok Pepe voor 30 miljoen euro naar Real Madrid.



De spijkerharde verdediger komt over van Besiktas, waar hij de afgelopen anderhalf jaar speelde. Daarvoor trok hij liefst tien seizoenen het witte shirt van Real Madrid aan.

Giga transfersom voor Eriksen

Volledig scherm Christian Eriksen © Getty Images Christian Eriksen staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid. De Deense spelmaker heeft nog een contract tot 2020 bij Tottenham Hotspur en zou een verlenging (en bijbehorend weeksalaris van 280.000 euro) hebben afgewezen. Volgens The Independent heeft Real Madrid al contact gezocht met de leiding van Tottenham. Voor de overstap van het ene witte shirt naar het andere witte shirt zou Real meer dan 110 miljoen euro moeten neerleggen.

Ajax vist achter het net bij Lainez

Volledig scherm Diego Lainez. © Getty Images Ajax dacht al beet te hebben, maar dreigt nu toch naast het Mexicaanse talent Diego Lainez te grijpen. Volgens de Spaanse sportkrant Marca is Real Betis in de markt voor de 18-jarige aanvaller. Ajax zou al een bod van elf miljoen euro hebben neergelegd bij Club América, maar lijkt nu achter het te te vissen. Kwade genius achter de plannen is een oud-PSV’er. Andrés Guardado, een grootheid in Mexico, zou zijn talentvolle landgenoot Lainez over de streep willen trekken om voor Betis te kiezen en Ajax links te laten liggen.

Pochettino wil nog 20 jaar trainer van Spurs zijn

Volledig scherm Mauricio Pochettino © Getty Images Mauricio Pochettino wil in de voetsporen treden van één van zijn voorbeelden, Arsène Wenger. De Argentijnse trainer van Tottenham Hotspur zit nu vier seizoenen in de Londen op de bank en hoopt zijn werk nog zeker twintig jaar te doen. ,,Ik hoop, of wens, hier nu 20 jaar te zijn en dan te beslissen of ik wegga of dat ik mijn carrière hier afsluit”, zegt Pochettino. Wenger hield het 22 jaar bij Arsenal vol voordat hij vertrok bij Arsenal. ,,Ik zal Wenger eens moeten vragen, als ik de kans krijg, of hij blij is met de manier waarop hij vertrek. Volgens mij werd hij namelijk oneerlijk behandeld op het einde van zijn carrière.”

PSV verlengt contract Belgisch jeugdinternational

Yorbe Vertessen ligt tot 2022 vast in Eindhoven. PSV heeft het contract met de Belgisch jeugdinternational op zijn 18de verjaardag verlengd. De aanvaller, die al sinds de F-jes bij PSV speelt, is met de Eindhovenaren mee op trainingskamp in Qatar.

PSG stuurt Weah met nieuw contract naar Celtic

De talentvolle aanvaller Timothy Weah maakt het seizoen af bij Celtic. De 18-jarige zoon van de illustere topspits George Weah, nu president van Liberia, gaat naar de Schotse kampioen om ervaring op te doen. Weah komt weinig aan spelen toe bij Paris Saint-Germain, waar hij geduchte concurrentie heeft van onder anderen Edinson Cavani, Neymar en Kylian Mbappé.



Voor vertrek naar Glasgow ondertekende de spits eerst een nieuw contract bij de Franse topclub. Zijn verbintenis werd verlengd tot de zomer van 2021. Weah junior debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht van PSG. Begin dit seizoen kwam hij in de Franse competitie twee keer in actie. Weah scoorde als invaller tegen Caen (3-0) en mocht een week daarna tegen Guingamp starten.



De tiener werd geboren in New York en speelde inmiddels acht interlands voor de Verenigde Staten. Weah scoorde één keer voor ‘Team USA’.

Pieters, Martina, Afellay en Martins Indi krijgen nieuwe trainer

Stoke City heeft vanmorgen manager Gary Rowett ontslagen. De club van het Nederlandse kwartet Erik Pieters, Cuco Martina, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay, wordt tot de komst van een nieuwe trainer geleid door het trio Rory Delap, Kevin Russell en Andy Quy. Stoke City staat een maand of acht na de degradatie uit de Premier League slechts 14de in de Championship en speelt dit seizoen geen rol meer in de strijd om promotie.

Ruil tussen Modric en Icardi in de maak?

De sportieve vrije val van Real Madrid gaat wereldvoetballer van het jaar Luka Modric aan het hart. De Kroatische middenvelder zou bij de Koninklijke met zijn ziel onder de arm lopen en aansturen op een vertrek, zo meldt La Gazzetta dello Sport vandaag. Volgens de Italiaanse sportkrant zou Modric in beeld zijn bij Internazionale. De Nerazzurri zouden op hun beurt genegen zijn mee te werken aan een transfer door de Argentijnse aanvoerder én Serie A-topscorer Mauro Icardi - die sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo al met Real in verband wordt gebracht - als ‘ruilobject’ in te brengen.

Benfica zet Louis van Gaal op lijst

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP Na de ‘nee’ van José Mourinho ‘bouwt’ Benfica aan een nieuwe lijst met potentiële opvolgers van de vorige week ontslagen Rui Vitória. Belangrijkste naam? Louis van Gaal, die volgens Diário de Noticias is aangeboden bij de club uit Lissabon. Volgens president Luís Filipe Vieira wil Benfica volgende week de nieuwe trainer presenteren. Van Gaal, die woont in Portugal (aan de Algarve), heeft op de lijst gezelschap van de Italiaan Roberto Donadoni, de Schot David Moyes en de Spaanjaard Fran Escribá. Ook Mourinho zou nog altijd niet van de lijst zijn.

Anderlecht is een optie voor Janssen

Volledig scherm © Getty Images Vincent Janssen heeft na langdurig blessureleed zijn rentree gemaakt bij Tottenham Hotspur. De spits deed gisteravond een helft mee in het beloftenelftal tegen Liverpool Onder 23. Janssen (24) werd in augustus geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje, waarmee hij eerder zonder operatie ook al maanden aan de kant stond.



Dat de Brabander nu wel bij Spurs Onder 23 minuten maakt, is in ieders belang. Spurs wil Janssen deze winter verkopen of verhuren, maar dat heeft alleen zin als hij ook fit is en enig ritme heeft. Het Belgische Anderlecht wordt genoemd als een mogelijke optie. De club van de nieuwe trainer Fred Rutten zoekt per direct een spits. Het seizoen duurt echter nog maar drieënhalve maand en het is voor clubs maar de vraag of een gok met Janssen nu verstandig is. Zijn contract bij Spurs loopt nog tot medio 2020 door.

Tottenham zet Dembélé in de etalage

Volledig scherm Mousa Dembélé in duel met PSV’er Hirving Lozano. © ANP Pro Shots Moussa Dembélé lijkt zijn langst tijd te hebben gehad bij Tottenham Hotspur. De 31-jarige middenvelder, ex-speler van Willem II en AZ, staat op het punt te worden verkocht aan het Chinese Guoan, een club uit Peking die uitkomt in sde Super League. De Rode Duivel heeft wel oren naar een lucratief contract in China en Spurs denkt nog altijd een kleine 15 miljoen euro te kunnen overhouden aan de transfer. Tottenham Hotspur kan dit seizoen te weinig een beroep doen op de regelmatig geblesseerde Dembélé.

