Nieuwe tegenslag Rafael Nadal: na streep door Madrid hangt deelname Roland Garros aan zijden draadje

,,Aanvankelijk moest het een herstelperiode van zes tot acht weken zijn en we zitten nu op veertien”, zei Nadal in een video die op zijn sociale media-accounts werd gepubliceerd. ,,De realiteit is dat de situatie niet is wat we hadden verwacht. Alle medische indicaties zijn opgevolgd, maar op de een of andere manier is de evolutie niet wat ze ons aanvankelijk vertelden en bevinden we ons in een moeilijke situatie.