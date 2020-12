Nigel de Jong snoeihard na racismerel: ‘Levenslange schorsing voor deze complete schande’

VIDEO PSG - Basaksehir gestaakt na racisme van vierde official richting Webó

9:00 Een zeer opmerkelijk moment vanavond bij Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir in de Champions League. De spelers van beide teams stapten na een kwartier spelen van het veld in het Parc des Princes in Parijs, na vermeend racisme van de vierde official Sebastian Colţescu uit Roemenië. Hij noemde Pierre Webó, de assistent-trainer van Istanbul Basaksehir, ‘negru’ (zwarte in het Roemeens) toen hij kritiek had op de arbitrage.