Nike zegt na 15 jaar contract met stervoetballer Neymar (28) op

GP van België Verstappen hoopt Bottas te kunnen pakken: ‘Als we de eerste bocht doorkomen wel ja’

29 augustus Max Verstappen miste de eerste startrij op een haar na op Spa-Francorchamps, maar was desondanks tevreden met zijn derde plek op de grid. ,,Hopelijk kunnen we gewoon weer naar het podium toe, champagne spuiten en dan gaan we weer naar huis.”