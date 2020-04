Niki Terpstra: ‘Plots is de druk eraf, dat geeft een onvoldaan gevoel’

Column Laat het kaarten­huis maar instorten, dan beginnen we daarna lekker opnieuw

10:58 In het voetbal zijn de belangen enorm, maar de internationale voetbalwereld zet zich voor joker. Het ene belang is verstrengeld met het andere. Het volgende belang staat daar juist weer haaks op. Bij Edwin van der Sar, ziet columnist Sjoerd Mossou, komt alles samen. Bedoeld of onbedoeld.