Nino Schurter grijpt negende (!) wereldtitel, historisch zilver voor Anne Terpstra

De Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter heeft in het Italiaanse Val di Sole voor de negende keer in zijn carrière de wereldtitel veroverd. Bij de vrouwen was er historisch zilver voor Anne Terpstra.

De 35-jarige Schurter troefde na een spannende tweestrijd vooraan zijn landgenoot Mathias Flückiger af. De Fransman Victor Koretzky werd derde.

Mathieu van der Poel en Thomas Pidcock waren de grote afwezigen op het WK. Van der Poel ging niet van start omdat hij nog te veel last had van de rugblessure die hij overhield aan zijn val in de mountainbikerace op de Olympische Spelen in Tokio. De Brit Pidcock, die in Tokio het olympisch goud won, is namens zijn ploeg Ineos actief in de Ronde van Spanje.

Milan Vader was bij afwezigheid van Van der Poel de Nederlandse blikvanger, maar hij raakte al in het begin van de race op achterstand en kon geen rol van betekenis spelen. De 25-jarige Zeeuw eindigde als tiende. Diezelfde klassering behaalde hij op de Spelen in Tokio.

Volledig scherm Het podium bij de mannen. © EPA

Zilver Terpstra

Bij de vrouwen was er wel Nederlands succes. Anne Terpstra greep het zilver. De 30-jarige Nederlandse hoefde op het zware parcours alleen de Britse Evie Richards voor zich te dulden. Het brons was voor de Zwitserse Sina Frei.

Terpstra bekroonde een sterke slotfase met een medaille. In de voorlaatste ronde ging ze de Française Pauline Ferrand-Prevot voorbij, die er in het begin van de wedstrijd al vandoor was gegaan. Winnaar Richards was Ferrand-Prevot eerder al gepasseerd en ging solo over de finish.

Terpstra is de eerste Nederlandse die erin slaagt een podiumplaats te pakken bij de WK mountainbike. Vorige maand bij de Olympische Spelen in Tokio eindigde ze als vijfde.

Volledig scherm Anne Terpstra. © EPA