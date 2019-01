Nishikori wint na negen verloren finales op rij weer eens een ATP-toernooi

Lauda opnieuw opgenomen in ziekenhuis

12:14 Niki Lauda is vijf maanden na zijn longtransplantatie weer beland in het ziekenhuis van Wenen. De 69-jarige drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 heeft griep en ligt uit voorzorg op de intensive care, meldde een woordvoerster van de kliniek.