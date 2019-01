Nishikori wint na negen verloren finales weer eens een ATP-toernooi

Nishikori had al elf titels achter zijn naam, maar zijn laatste toernooizege dateerde van 2016 toen hij op het hardcourt van Memphis de beste was.



Nishikori was in Brisbane de nummer 2 van de plaatsingslijst. De 22-jarige Medvedev, als vierde ingeschaald, won in 2018 zijn eerste drie toernooien, maar moest het in ruim twee uur afleggen tegen de Japanner. De setstanden waren 6-4 3-6 en 6-2. Voor Nishikori kwam daarmee een einde aan een reeks van negen verloren ATP-finales. Hij nam ook meteen revanche voor zijn nederlaag tegen Medvedev, vorig jaar in de finale van het toernooi van Tokio.