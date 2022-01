NK allround en sprint in Thialf: van trainingsprikkel tot laatste strohalm

Naomi Osaka is weer tennisster, maar wordt ze ook weer de koningin?

Naomi Osaka (24) is terug als tennisster, maar heeft haar topvorm nog niet te pakken. In de derde ronde van de Australian Open werd de regerend kampioene vandaag al uitgeschakeld. Het roept de vraag op of ze nog in staat is het tennis opnieuw te domineren.

21 januari