NK veldrijden vindt in Rucphen nieuwe locatie

Het parkoers, met onder andere de bekende carrousel, blijft de komende weken in stand om op 9 januari het NK te kunnen organiseren. De elites en beloften komen dan in actie, voor de overige jeugdcategorieën is geen plek. Er wordt gezocht naar een nieuwe plek en datum voor hen.



Aanvankelijk zou het NK, net als in 2020, plaatsvinden in Zaltbommel. Door de verscherpte coronamaatregelen besloot de organisatie om een streep door het evenement te zetten. Het NK in Rucphen vindt eveneens zonder publiek plaats.