NK wielrennen op de weg dit jaar in Ede

video Rudy van Buren,Worlds Fastest Gamer, wil zélf de raceauto in

19:30 Het was een jongensdroom voor hem, werken bij één van de grote renstallen in de Formule 1. Rudy van Buren (28) uit Lelystad won eind 2017 de titel Worlds Fastest Gamer en mocht een jaar aan de slag bij McLaren als racer in de simulator. En dat contract is verlengd.