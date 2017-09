Nog een keer vlammen voor WK-goud

Waar Annemiek van Vleuten als wereldkampioen individuele tijdrit wakker werd met de regenboogtrui om haar schouders, had de Zwolse Anna van der Breggen een moeilijkere nacht achter de rug. Natuurlijk, een zilveren WK-medaille is een geweldige prestatie, maar ,,ik was zo dichtbij.’’ Zaterdag rest haar nog een kans op WK-goud dit jaar: de wegwedstrijd.

Hoelang gaat het duren voordat je van deze zilveren medaille kunt gaan genieten?

,,Dat weet ik echt niet. Nu overheerst nog de teleurstelling. Een zilveren WK-medaille had ik natuurlijk al (op het WK in Richmond 2015, red.). Maar het gaat vooral op de manier waarop. Ik heb uiteindelijk een hele mooie en goede tijdrit verreden, terwijl ik dat gevoel helemaal niet had toe ik over de meet kwam. Voordat ik echt ga genieten van dit zilver? Dat duurt nog wel even.’’

Je werd als outsider genoemd, niet als uitgesproken titelkandidaat. Dan is zilver toch een goede prestatie?

,,Vooraf had ik ook niet gedacht dat ik om goud mee zou strijden, maar ik voelde me erg goed en sterk. Dat de verschillen met de rest zo groot zouden zijn, had ik niet verwacht. En het verschil met Annemiek was zo klein.’’

Je mocht vroeg starten, zette een scherpe tijd neer en moest daardoor lang plaatsnemen op de ‘hot seat’ (stoel van de leider in de wedstrijd, red.). Vervelend?

,,Nee, dat viel te verwachten. Ik startte vroeg en de concurrentie pas laat in het deelnemersveld. De spanning viel wel mee, ik kon ook nog wel even uitfietsen. Alleen tijdens de rit van Annemiek van Vleuten werd het spannend.’’

En nu uitrusten en opladen voor de wegwedstrijd van zaterdag, een nieuwe kans op goud. Hoe voel je je?

,,Het is nu uitrusten, nog een keer over het parcours, rustige fietstrainingen en masseren. Ik voel me nog erg sterk. Het is een heel zwaar parcours, dik 150 kilometer, met veel korte klimmetjes. Heel pittig. Wij zijn natuurlijk de ploeg die in de gaten wordt gehouden. Ik denk dat ik de sterkste ben op dit moment, maar je weet nooit hoe het loopt tijdens de wedstrijd.’’

Ja, want met jou, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos staat er wel een ploeg om rekening mee te houden.

,,Ik hoop vooral dat andere landen wat gaan ondernemen en niet alleen op ons gaan reageren. Dat er een keer een groepje wegrijdt, dat maakt het interessant.’’

Het peloton gaat jou in de gaten houden, maar bij wie blijf jij in de buurt?

,,Ik ga vooral op combinaties letten, kijken met welk groepje ik mee moet. Ik ben in vorm, denk dat ik wel een van de sterkste rijders ben van dit moment. En als Nederlands team vormen we een sterk blok. Als een van ons zaterdag niet wint, dan hebben we als team eigenlijk verloren. Maar het blijft een WK, dan kan er van alles gebeuren. Doorgaans wordt er heel hard, maar ook afwachtend gereden. Ik ga zeker kansen krijgen, en als ik die krijg moet ik ze pakken.’’

Word je in Noorwegen nog ondersteund door vrienden en familie? En heb je daar wel tijd voor tijdens een WK?

,,Mijn vriend en zijn vader komen donderdag, mijn ouders zijn er al. Al zijn die gewoon op vakantie en spreek ik ze steeds na de wedstrijd wel even kort. Maar veel tijd is er niet. We zitten met de ploeg net buiten het centrum dus je komt niet makkelijk bij elkaar. Maar ik zie ze wel langs het parcours staan, dat is altijd leuk.’’