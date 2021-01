Nóg een vlucht met besmetting: nu trainverbod voor 47 tennissers Australian Open

Het aantal deelnemers aan de Australian Open dat twee weken in volledige quarantaine moet zonder toestemming om dagelijks 5 uur te trainen, is gegroeid naar 47 tennissers. Op een tweede chartervlucht richting Melbourne vanuit Abu Dhabi is een passagier bij aankomst positief getest op het coronavirus. In dit vliegtuig zaten 23 spelers.

Het trainverbod gold in eerste instantie voor de 24 tennissers die aan boord zaten van een vlucht uit Los Angeles en waarin twee mensen bleken te zitten die besmet waren met het coronavirus. De gezondheidsautoriteiten in Australië beschouwden alle inzittenden als ‘nauwe contacten’ en bepaalden dat zij in isolatie moeten op hun hotelkamers. Die bepaling is ook van kracht voor de inzittenden van de vlucht uit Abu Dhabi.

Volgens Australische media behoren onder anderen de Wit-Russin Viktoria Azarenka (winnares Australian Open in 2012 en 2013) , de Amerikaanse Sloane Stephens en de Japanner Kei Nishikori tot de gedupeerden.

Het eerste grand slam van dit jaar begint vanwege de coronapandemie al drie weken later dan gepland, namelijk 8 februari. De organisatie stelde vooraf in dat de deelnemers sowieso bij aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine gaan, maar wel 5 uur per dag hun kamer mogen verlaten om te trainen en zich zo voor te bereiden op het toernooi.

De top 3 van de wereldranglijst bij de mannen en de vrouwen gaat in aanloop naar de Australian Open Melbourn eerst naar Adelaide. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka brengen in die stad hun verplichte twee weken quarantaine door. Ze spelen in Adelaide ook een demonstratietoernooi voordat ze naar Melbourne komen.

Een aantal spelers heeft zich al afgemeld. Roger Federer is nog niet fit genoeg, evenals Kiki Bertens. De Amerikaan John Isner komt niet omdat hij de coronaregels te streng vindt. Zijn landgenote Madison Keys trok zich terug omdat ze positief is getest. Dat geldt ook voor de Schot Andy Murray, waardoor zijn deelname twijfelachtig is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.