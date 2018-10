‘Nog één week knallen, daarna genieten’

Bertens noemt het een voordeel dat ze vorig jaar al in Singapore was voor de WTA Finals, toen voor het dubbeltoernooi. ,,Ik ken de weg, dat helpt, ook op de baan. Ook al voelde ik me toen helemaal niet prettig in de wedstrijden en snakte ik eigenlijk naar de vakantie.”



Het einde van vorig seizoen was zwaar geweest. Bertens had de lol in haar sport verloren en twijfelde aan de voortzetting van de samenwerking met coach Raemon Sluiter. Na een paar weken nadenken besloot ze door te gaan. ,,We hadden aanvankelijk één doel: met plezier tennissen. Dat is gelukt. Omdat het zo goed ging, kwamen er daarna twee doelen bij: de top 10 van de wereldranglijst halen, en me kwalificeren voor de WTA Finals. Ik heb nu dus alles gehaald. Maar ik kan er nog niet bewust van genieten. Deze week is belangrijk, ik zit er nog midden in en wil het jaar goed afsluiten.”



Bertens noemt haar rode groep zwaar, ietsje zwaarder wellicht dan de witte. Naast Kerber treft ze Naomi Osaka en Sloane Stephens. ,,Dat zijn twee meiden tegen wie je het heel zwaar kan krijgen als ze vol gas geven en alles lukt. Maar ik heb dit jaar geleerd dat er in iedere wedstrijd kansen komen.”