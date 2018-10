Nog maar drie kleuren op de Formule 1-banden

Görges pakt in Luxemburg zesde WTA-titel

17:11 Julia Görges (29) heeft het WTA-toernooi in Luxemburg op haar naam geschreven. De Duitse tennisster van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor de acht jaar jongere Zwitserse Belinda Bencic, die in de eerste ronde Arantxa Rus had uitgeschakeld.