Nog twee doldwaze dagen in de Dolomieten: ‘Primoz Roglic heeft laten zien dat hij nog altijd Giro kan winnen’

Giro d’Italia | Bekijk hier alle uitslagen, klassemen­ten en het etappesche­ma

De 106de editie van de Giro d’Italia is bezig aan de slotweek. En die week ging spectaculair van start met een loodzware bergetappe waarin Geraint Thomas niet alleen de leiderstrui heroverde, maar ook een tik uitdeelde aan Primoz Roglic. De wielerronde telt in totaal 21 etappes waarvan drie tijdritten en duurt tot en met 28 mei. Bekijk in dit artikel alle uitslagen, klassementen en het etappeschema.