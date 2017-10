Noorse schaatsers doen rode pakken in de ban

Van Ginkel redt slordig PSV met wereldgoal bij Volendam

21:07 PSV is in Volendam in de verlenging ontsnapt aan een blamage in het bekertoernooi. De ploeg was weliswaar veel sterker dan de Noord-Hollandse hekkensluiter uit de eerste divisie, maar kwam in de reguliere speeltijd niet tot scoren. Een kunststukje van Marco van Ginkel en een droge schuiver van Hirving Lozano waren nodig om strafschoppen te voorkomen en zorgden voor de beslissing in de wedstrijd: 0-2.