Noorse voetballer (16) verandert zijn naam officieel in Lionel Messi

Osaka fit om titel op US Open te verdedigen

20:57 Naomi Osaka is klaar om haar titel te verdedigen op de US Open, hoewel ze in de aanloop naar het grandslamtoernooi nog een knieblessure opliep. ,,Gelukkig herstel ik altijd snel”, zei de Japanse nummer 1 van de wereld tijdens de mediadag in het Louis Armstrong-stadion. ,,Het ziet er goed uit.”