Noppert dendert door naar finale, Van Gerwen laat weinig heel van Van Duijvenbode

Noppert kent sowieso een prima dag in Graz. ‘The Freeze’ rekende in zijn kwartfinale af met Joe Cullen: 6-1. Noppert kwam tegen de nummer elf op de Order of Merit prima uit de startblokken en stond al snel met 3-0 voor. Zijn Engelse opponent slaagde er vervolgens in zijn eigen leg te houden, maar daarna was het gedaan met ‘The Rockstar’. Mede door een 164-finish won de Nederlandse nummer twaalf van de ranking opnieuw drie legs op rij. Noppert staat in de halve finale tegenover Nathan Aspinall.