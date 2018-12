Noppert: Ik had verwacht dat het lastiger zou zijn

Het was dan zijn eerste wedstrijd op het WK van de PDC, Danny Noppert straalde vanavond in alles vertrouwen uit. Moed die bij tegenstander Royden Lam al snel in de schoenen zakte, nadat hij de ene na de andere dubbel miste. Ondanks een vroege achterstand won de Fries de eerste set met 3-1. ,,Ik was niet super scherp, maar het was genoeg”, aldus Noppert, die recent overstapte van dartsbond BDO.



Ook de tweede set was al snel voor Noppert. In de derde deed hij daar nog een schepje bovenop. Zo haalde hij in iets meer dan een half uur de winst binnen. ,,Het was niet mijn beste partij, maar ik ben tevreden met deze overwinning. Ik had misschien wel verwacht dat het lastiger zou zijn. Ik werd erdoor overvallen dat hij (Lam, red.) niet denderend gooide en ik heel makkelijk speelde.”



Morgen moet Noppert alweer aantreden. Dan wacht de talentvolle Duitser Max Hopp in Alexandra Palace. ,,Dan kunnen we een andere partij zien, ik zal een stuk scherper moeten zijn. Ik weet wat me te wachten staat.”



Het WK darts wordt van 13 december tot en met 1 januari live uitgezonden door RTL7. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl