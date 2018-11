Noppert strandt in halve finale tegen Gurney

de ‘All Dutch Final’ had er kunnen komen als Noppert Gurney had geklopt en Michael van Gerwen later vanavond in de andere halve finale te sterk zou zijn voor Gary Anderson. Dat duel is nu bezig.



Gurney bleek al snel een maatje te groot te zijn voor Noppie. De Noord-Ier nam de leiding in de wedstrijd en liep uiteindelijk met 11-3 van het podium af. Beide darters misten veel op hun dubbels waardoor zowel Gurney als Noppert een hoop punten lieten liggen.