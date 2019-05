Norris: Ik heb angst voor de dood, blessures en grote crashes

Norris zegt dat hij goed met de angst om kan gaan, maar op het smalle stratencircuit van Monaco speelt het toch op. ,,Daar kan de angst harder inslaan. Er is geen enkele ruimte voor fouten. Als je crasht, dan is het doorgaans ook een grote crash. Er zijn twee dingen die je nooit hebt in een simulator: G-krachten en angst. Daar maakt het niet uit of je de muur raakt. Er is geen enkele consequentie.” In zijn eerste jaar in de Formule 1 heeft Norris nog niet getoond dat de angsten hem parten spelen. Hij kwalificeerde zich al driemaal bij de beste tien en werd in Bahrein zelfs zesde in de race.

Gevechten met Verstappen

Norris heeft in zijn woonkamer een grote simulator staan van zo'n 40.000 euro. Verder zijn er nog een tafel en een bank terug te vinden in de woonkamer. Op sommige dagen kan hij van elf uur ‘s ochtends tot midden in de nacht in de simulator doorbrengen om online te racen.



Tijdens die simulatorsessies komt hij vaak genoeg Max Verstappen tegen. In februari reden ze zelfs samen voor het Team Redline in de 12 uur van Bathurst. De Brit noemt het een belangrijk onderdeel van zijn leven. ,,Je blijft scherp. Vaak is het gewoon voor de lol, want ik vind het erg leuk om te doen. En ik race ook nog tegen Max. We proberen dan zoveel mogelijk met de setup van de wagen bezig te zijn. Uiteindelijk is het dus niet zomaar een spelletje. Op het circuit doe ik eigenlijk dezelfde dingen als in de simulator.”