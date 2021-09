Norris ‘verwoest’ na mislukte gok: ‘Maar team maakte de keuze net zozeer als ik’

Wielrennen Ploeglei­der Van de Vosse is bij de Hanzeren­ners terug bij de sport van zijn hart: ‘Heerlijke wielerdag’

25 september Alex van de Vosse was vier jaar lang voorzitter van de Zwolse voetbalvereniging Be Quick’28. Nu is hij terug bij de sport waar zijn hart ligt, wielrennen. In de Omloop van Noordwest Overijssel is hij ploegleider bij De Hanzerenners.