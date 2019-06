Nostalgie: ‘Hoe Frenkie de Jong mij aan mijn vader doet denken’

De afgelopen maand verbleef ik in Schotland. Om mijn portie voetbal binnen te krijgen, moest ik uitwijken naar een ouderwetse, deprimerende pub in een voormalig mijnwerkersdorp genaamd Bonnyrigg. Op de wc hing een poster van een disco-avond in 2012, ik zag altijd dezelfde noeste, hoofdschuddende mannen aan de toog. Die portie voetbal werd meestal verzorgd door Ajax, dat toen ik voor het eerst de pub binnenstapte nog volop bezig was aan de inmiddels gebroken Europese opmars.



Na enig onderhandelen - de gewoonte was de hele dag Keltische popmuziek te draaien - zette de barman voor mij de televisie aan. Over het scherm kronkelde een littekenachtige barst, maar het veld was groen en de bal rond. Goed genoeg. Als zoenoffer bestelde ik een glas whisky. ,,Kijk hem nou’’, zei ik opgetogen tegen de barman. Die wierp een plichtmatige blik op het scherm en haalde zijn schouders op.