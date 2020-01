Novak Djokovic boekt 900ste profzege in Melbourne

Djokovic kende een goede start en kwam op een 5-2-voorsprong, maar Struff won drie games op rij en dwong een tiebreak af. Daarin sloeg Djokovic op setpunt een sterke opslag. De nummer 2 van de wereld won ook de tweede set en het duel leek gespeeld.



Struff, de mondiale nummer 37, bleef echter goed partij bieden en brak de wat gefrustreerde Djokovic in de derde set maar liefst drie keer. In de vierde set brak Djokovic direct in de openingsgame en hij liet het niet tot een vijfsetter komen. Op de service van Struff, die alleen in 2018 de openingsronde wist te overleven in Melbourne, benutte hij om 23.30 uur plaatselijke tijd zijn tweede matchpoint.

In de tweede ronde staat Djokovic, die zijn 900ste profzege boekte, tegen de winnaar van het duel tussen de Japanner Tatsuma Ito en Prajnesh Gunneswaran uit India.

De Griek Tsitsipas verspeelde maar vijf games aan de Salvatore Caruso, de nummer 95 van de wereld: 6-0, 6-2, 6-3. Voor Federer is Australian Open het eerste toernooi van het seizoen. De Zwitser, zesvoudig kampioen in Melbourne, liet in de openingsronde de Amerikaan Steve Johnson met 6-3 6-2 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 81 minuten.

De afgelopen jaren speelde de 38-jarige Federer telkens een toernooi in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi, maar ditmaal bracht hij liever meer tijd door met zijn familie dan dat hij zijn opwachting maakte op de ATP Cup.

Het gebrek aan wedstrijdritme was niet zichtbaar: Federer speelde overtuigend, oogde gedreven en maakte weinig onnodige fouten. Na nog geen anderhalf uur maakte hij het op zijn eerste wedstrijdpunt af na de zoveelste afzwaaier van Johnson, de nummer 75 van de wereldranglijst.



Het dak in de Rod Laver Arena was gesloten wegens het slechte weer in Melbourne. Op de bijbanen werden de partijen stilgelegd vanwege de regen. In de tweede ronde treft Federer de winnaar van het treffen tussen de Franse qualifier Quinten Halys en de Serviër Filip Krajinovic.

Volledig scherm Fans van Roger Federer op de tribune in Melbourne. 'Hé Roger! Kun je niet nog een jaar of tien langer blijven?' © AP