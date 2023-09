Novak Djokovic eenvoudig naar kwartfinale US Open, Iga Swiatek is onderuit in vierde ronde

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 23-voudig grandslamkampioen won in drie sets van de Kroaat Borna Gojo: 6-2 7-5 6-4.

De 36-jarige Djokovic, nummer twee van de wereld, moet het komende dinsdag opnemen tegen de Amerikaan Taylor Fritz, negende op de wereldranglijst, voor een plaats in de halve finales.

Bij elk van zijn zeven voorgaande duels tegen Fritz kwam Djokovic als winnaar uit de bus. Fritz versloeg zondag de Zwitser Dominic Stricker (nummer 128 van de wereld) in drie sets: 7-6 (2) 6-4 6-4.

Djokovic maakte tijdens zijn partij tegen Gojo slechts twaalf onnodige fouten, tegenover veertig van de Kroaat. De nummer twee van de wereld wist de service van de normaal toch sterk serverende Gojo maar liefst vijf keer te breken.

,,Ik wist dat Borna een sterke speler is, met machtige slagen, vooral zijn service en forehand, dat zijn grote wapens; en hij beweegt vrij goed voor zo’n grote kerel”, zei Djokovic na de wedstrijd. ,,De sleutel in de partij lag in het proberen zijn opslag te neutraliseren. Ik ben blij dat ik er zonder setverlies doorheen ben gekomen.”

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York. Hij mocht destijds de Verenigde Staten niet in, omdat hij zich niet heeft gevaccineerd tegen het coronavirus.

Volledig scherm Caroline Wozniacki © Getty Images via AFP

Indrukwekkende rentree

Voor de Deense tennisster Caroline Wozniacki kwam er in de vierde ronde een einde aan haar indrukwekkende rentree in New York. Ze hield lang stand tegen de Amerikaanse favoriete Coco Gauff, maar na drie sets moest ze de strijd staken: 6-3 3-6 6-1.

Wozniacki maakte voor het eerst in 3,5 jaar haar opwachting bij een grandslamtoernooi. De 33-jarige Deense nam afscheid bij de Australian Open in 2020 en kreeg twee kinderen. Deze zomer besloot de voormalige nummer één van de wereld haar comeback te maken. Ze won in New York onder anderen van de als elfde geplaatste Tsjechische Petra Kvitová.

Gauff sprak na afloop met bewondering over Wozniacki. ,,Het lijkt of Caroline nooit is weggeweest. Ze is een enorme inspiratie. Toen ik klein was, was ik onder de indruk van haar. Het was een eer om tegen haar te spelen”, zei ze.

Volledig scherm Coco Gauff viert haar plek in de kwartfinale. © Getty Images via AFP

Eerste kwartfinaliste

De Tsjechische tennisster Karolina Muchova plaatste zich eerder op de dag als eerste voor de kwartfinales van de US Open. De 27-jarige nummer 10 van de plaatsingslijst won haar partij in de vierde ronde van de grand slam in drie sets van de Chinese Wang Xinyu: 6-3 5-7 6-1.

Muchova en Wang Xinyu stonden meer dan 2,5 uur op de baan in de hitte. Het was meer dan 30 graden in New York. ,,Ik ben blij dat het voorbij is. Het is best warm vandaag”, zei Muchova, die in juni in de finale stond van Roland Garros en daarin verloor van de Poolse Iga Swiatek.

Nummer 1-positie kwijt

Swiatek is de nummer 1-positie op de wereldranglijst kwijt. Ze werd in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld door Jeļena Ostapenko uit Letland. Het werd 3-6 6-3 6-1 voor de nummer 21 van de wereld.

Swiatek wordt afgelost door de Belarussin Aryna Sabalenka, die begin dit jaar de Australian Open wist te winnen. Sabalenka is de 29ste speelster die de nummer 1-plek bezet en de achtste die de beste tennisster is geweest in zowel het enkelspel als het dubbelspel.

Tegen Swiatek maakte Ostapenko het af met een servicebreak op love, zonder een punt te verliezen. De derde set duurde minder dan een half uur. ,,Ik wist dat ik agressief moest spelen en moest vasthouden aan mijn eigen spel”, zei Ostapenko, zes jaar geleden de beste op Roland Garros. ,,Ik wist dat ik het moest volhouden tot aan het laatste punt, totdat we elkaar een hand hadden gegeven. Ik voelde dat ik beter speelde en ik heb haar niet al te veel kansen gegeven.”

Opvallend genoeg heeft Ostapenko vier keer tegen Swiatek gespeeld en al die wedstrijden gewonnen. Ze is pas de eerste speelster die de Poolse dit jaar heeft weten te verslaan na de eerste set verloren te hebben.

De 22-jarige Swiatek won vorig jaar de US Open. In de finale was ze de Tunesische Ons Jabeur de baas. Tijdens deze editie had ze in drie duels pas negen games verloren.

Ostapenko neemt het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Coco Gauff.