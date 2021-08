Novak Djokovic jaagt na afgang van vorig jaar op US Open dit keer op historische titel

De kans dat de US Open op zondag 12 september een andere winnaar krijgt dan Novak Djokovic (34) is klein. Zonder de geblesseerde Roger Federer, Rafael Nadel en titelhouder Dominic Thiem lijkt hem amper iets in de weg te staan. Of Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev en Alexander Zverev moeten de weken van hun leven hebben en bloed ruiken na Djokovic’ mislukte gouden missie op de Olympische Spelen.