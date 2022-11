Novak Djokovic klopt Stefanos Tsitsipas tijdens ATP Finals en mag nu wél naar de Australian Open

De partij kende slechts één servicebreak en die vond direct in de openingsgame plaats. In het restant werkten beiden maar één breakpoint weg en toonden de twee zich dominant op hun eigen opslag. Tsitsipas won 80 procent van de punten op zijn eerste service, Djokovic 82 procent.

,,Het was erg belangrijk meteen zijn servicegame te winnen, dat was ook goed voor het zelfvertrouwen. We hebben de laatste tijd veel close wedstrijden tegen elkaar gespeeld en opnieuw werd het een tiebreak, waarin ik erg goed speelde”, zei Djokovic. ,,We spelen hier een beetje op hoogte, dus het is niet makkelijk de bal te controleren.”