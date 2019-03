Novak Djokovic kritisch na moeizame zege in Miami

Frenkie de Jong: Bij Oranje hebben we het al over Ajax-PSV gehad

8:44 Na de winnende treffer van Nico Schulz voor Duitsland tegen het Nederlands elftal (3-2) spreidde Frenkie de Jong zijn armen en keek hij vertwijfeld naar boven. ,,Een linksback die in de laatste minuut met zijn rechtervoet de bal in een hoek duwt", zei hij even later. ,,Dat doet pijn. Mijn teleurstelling is supergroot."