Novak Djokovic laat het er nog niet bij zitten en gaat in beroep tegen intrekken visum

VideoNovak Djokovic gaat in beroep tegen het intrekken van zijn visum. De Minister van Immigratie besloot eerder vandaag, na dagenlang beraad, dat het in het ‘publieke belang is’ dat de Serviër het land wordt uitgezet. De nummer 1 van de wereld lijkt zo alsnog niet mee te kunnen doen aan de Australian Open, maar laat het hier dus niet bij zitten.

De affaire hield de sportwereld al twee weken bezig. Djokovic, niet gevaccineerd, leek niet aan het eerste grand slam van het jaar te kunnen meedoen. Maar op 4 januari meldde hij toch naar Melbourne af te reizen. Door een recente coronabesmetting kon hij onder de vaccinatieplicht uitkomen, zo meldde de tennisser en bevestigde de toernooiorganisatie.

Maar de douane achtte die vrijstelling onterecht. Op het visum dat Djokovic had aangevraagd was dat niet van toepassing. Daarom werd hem geen visum verleend en zat de tennisser dagenlang in een immigrantenhotel, in afwachting van het oordeel van een rechter. Vooral op basis van procedurele fouten van de douane kreeg Djokovic maandag gelijk, en alsnog een visum. Maar het wachten was nog op de Minister van Immigratie, die zelf ook de bevoegdheid heeft een visum te annuleren.

Djokovic maakte fouten in deze procedure. Zo was hij na zijn vermeende positieve test nog twee dagen op diverse publieke activiteiten. Bovendien gaf hij aan dat hij niet in andere landen dan Servië was geweest voor het vertrek naar Australië. Dat klopte niet, hij trainde nog in Spanje. Daarnaast werd getwijfeld aan de juistheid van zijn positieve test. Djokovic was überhaupt nooit van plan geweest zich te laten vaccineren.

Maar op al die punten gaat Alex Hawke, immigratieminister, voorbij in de korte verklaring van vanochtend om Djokovic te deporteren. Hij zegt dat het in het belang van de samenleving is om diens visum alsnog in te trekken. ,,Deze regering doet er alles aan om onze grenzen te beschermen, zeker in relatie tot de pandemie", schrijft Hawke.

Hoorzitting

Nog in de Australische avond hield rechter Anthony Kelly een digitale hoorzitting met advocaten van Djokovic en de Australische overheid. De raadsman van de tennisser vertelde hierin dat zij van plan zijn beroep aan te tekenen tegen het besluit om Djokovic uit het land te zetten. Het is mogelijk dat de zaak nu naar een federale rechtbank gaat maar, zoals ook de advocaat benadrukte, er is haast bij geboden. De Australian Open begint al op maandag en de kans is aanwezig dat Djokovic dan al zijn partij in de eerste ronde tegen landgenoot Miomir Kecmanovic moet tennissen. In afwachting van zijn volgende stappen wordt de kampioen overigens niet vastgehouden.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Novak Djokovic won de Australian Open in 2021 voor de negende keer. © EPA