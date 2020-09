Novak Djokovic moet diep gaan in Rome

Djokovic stond met 6-3 3-1 voor en een overtuigende overwinning leek in de maak. Köpfer won echter verrassend twee keer op een rij de servicegame van Djokovic, waardoor de qualifier zowaar een derde set afdwong.



In de beslissende set kwam Köpfer op een voorsprong door in de eerste game vier breakpoints weg te werken. Djokovic bleef rustig, won drie games op een rij en gaf de voorsprong niet nog een keer uit handen.

Zondag neemt Djokovic het bij de laatste vier op tegen de Noor Casper Ruud, die de Italiaan Matteo Berrettini met 4-6 6-3 7-6 (5) versloeg.