Novak Djokovic neemt record over van Roger Federer en vermaakt publiek met nummer van Beastie Boys

Novak Djokovic heeft zich opnieuw geplaatst voor de halve finale van de US Open. De 23-voudig grandslamwinnaar had geen kind aan thuisspeler Taylor Fritz, die hij met 6-1, 6-4 en 6-4 geen schijn van kans gaf.

Djokovic staat voor de 47ste keer in de halve finale van een grand slam en hij is daarmee nu de tennisser met de meeste halve finales in een grand slam. Hij is de Zwitser Roger Federer gepasseerd, met wie hij tot de US Open het record van 46 halve finales in een grand slam deelde.

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. De huidige nummer 2 van de wereld kan het toernooi voor het eerst sinds 2018 winnen. Hij was al drie keer de beste op Flushing Meadows.

Beslissende momenten

De eerste set was snel binnen voor de Serviër. Fritz leverde al zijn opslagbeurten in en gaf zo wel heel makkelijk de punten weg. De Amerikaanse nummer 9 van de plaatsingslijst sloeg ook veel onnodige fouten.

In het tweede bedrijf bood Fritz wel meer tegenstand, maar hij slaagde er niet in een vroege break van Djokovic ongedaan te maken. De ervaren Serviër serveerde de set solide uit. In het derde bedrijf gaf de Amerikaan serieuze tegenstand. Hij had kansen om de set naar zich toe te trekken en de wedstrijd van nieuw elan te voorzien, maar op de beslissende momenten liet Fritz het afweten en sloeg Djokovic de punten. Op zijn tweede matchpoint maakte de man die ook al 34 grandslamfinales speelde het af.

Om de finale te halen, moet de 36-jarige Serviër opnieuw langs een Amerikaan. Hij neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van de partij tussen Frances Tiafoe en Ben Shelton.

Beastie Boys

“Ik ben steeds weer dankbaar voor elke kans die ik krijg op deze leeftijd en in deze fase van mijn leven”, reageerde Djokovic na de partij. ,,Ik weet niet hoeveel kansen ik nog krijg, dus ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten.”

Djokovic nam na de partij de tijd om zijn tennisleven kort te overzien. ,,Tennis is de sport die me zoveel heeft gegeven in mijn leven. Ik kom uit Servië, een door oorlog verscheurd land toen ik opgroeide, en ik heb veel tegenslagen moeten incasseren om zelfs maar de kans te krijgen om te reizen en internationaal te sporten”, sprak hij. ,,Ik had het geluk om een aantal zeer deskundige en gepassioneerde mensen te ontmoeten en zonder hun steun en die van mijn ouders, die hier zijn, zou ik hier niet staan.”

De Serviër trok vervolgens de microfoon naar zich toe en zweepte het publiek op om samen met hem het nummer ‘You gotta fight for your right to party’ van de Beastie Boys te zingen.

Coco Gauff voor eerst bij laatste vier

In het vrouwentoernooi schaarde Coco Gauff zich voor het eerst bij de laatste vier. De 19-jarige Amerikaanse was met 6-0, 6-2 veel te sterk voor de Letse Jelena Ostapenko, die eerder titelverdedigster Iga Swiatek had verslagen.

Gauff, die in de vorige ronde een einde had gemaakt aan de indrukwekkende rentree van Caroline Wozniacki in New York, leek met Ostapenko opnieuw een zware tegenstandster te hebben. De nummer 21 van de wereld had in de achtste finales titelfavoriet Swiatek in drie sets verrast.

Ostapenko haalde tegen Gauff echter nooit het niveau van haar wedstrijd tegen Swiatek. De Amerikaanse raffelde dankzij drie breaks de eerste set in 21 minuten af. In de tweede set stribbelde de Letse nog even tegen, maar vanaf 3-2 won Gauff drie games op rij.

Gauff speelt in de halve finale tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Sorana Cirstea en Karolina Muchova uit Tsjechië.

