Novak Djokovic riskeert straf na politieke boodschap over Kosovo: ‘Voel me verplicht om Servië te steunen’

Novak Djokovic riskeert een straf na het schrijven van een politieke boodschap over Kosovo. De 22-voudig grandslamkampioen schreef na het bereiken van de tweede ronde op Roland Garros ‘Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld’ op de camera.

,,Ik voel me verplicht om Servië te steunen”, zei de Serviër Djokovic over het statement. ,,Heel veel mensen weten niet hoe de toekomst van Kosovo eruitziet. Ik weet niet of iemand me voor deze tekst zal straffen, maar ik zou het zo weer doen.”

Later ging Djokovic op de Servische radio ook nog in op zijn tekst. ,,Kosovo is onze bakermat, ons bolwerk, het centrum van de belangrijkste dingen voor ons land. Er zijn veel redenen waarom ik dit op de camera heb geschreven”, zei hij tegen Servische media.

Veel spelers zetten na afloop van een gewonnen tenniswedstrijd een handtekening op de camera. De laatste tijd gebeurde het ook vaak dat spelers hun steun aan Oekraïne uitspraken.

Het is momenteel onrustig in het noorden van Kosovo. Servische demonstranten eisen dat de onlangs gekozen etnisch Albanese burgemeesters worden verwijderd, omdat ze die niet als hun echte vertegenwoordigers beschouwen. Maandag ontstonden botsingen tussen de betogers en NAVO-soldaten die drie gemeentehuizen verdedigden. Daarbij raakten ongeveer 25 soldaten gewond. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, die de onafhankelijkheid niet erkent.

De 36-jarige Djokovic aast op Roland Garros op zijn derde titel in Parijs.

