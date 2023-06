Novak Djokovic stoot Carlos Alcaraz weer van eerste plek ATP-ranking af, Tallon Griekspoor stijgt

Djokovic vindt dat hij na de 23e grandslamzege nog niet klaar is. De 36-jarige Serviër is nu de enige tennisser met 23 grandslamzeges. ,,De reis is nog niet voorbij”, zei hij na zijn zege in Parijs. ,,Zolang ik nog grand slams win, waarom zou ik dan nadenken over het beëindigen van mijn carrière, die al twintig jaar bezig is. Dit zijn de toernooien die het meeste tellen in de historie van onze sport. Ik verheug me al op Wimbledon”