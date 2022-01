Novak Djokovic wacht nog hete weken in Australië: ‘Niemand wist dat hij met medisch probleem kampt’

Australian Open Woede in Australië om uitzonde­ring voor Novak Djokovic, maar Serviër komt land voorlopig niet in

In Australië is met verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat Novak Djokovic een medische vrijstelling heeft gekregen om zonder vaccinatie het land in te mogen. De 34-jarige Serviër, de nummer 1 van de wereld, maakte dinsdag zijn deelname bekend. Het is echter nog maar de vraag of hij het land wel in komt.

17:57