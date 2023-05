Novak Djokovic zoomt in op band met rivalen: ‘Roger Federer en ik zijn nooit vrienden geweest’

Novak Djokovic (ATP 1) plaatste zich, na een verhit onderonsje tegen Cameron Norrie (ATP 13), voor de zeventiende keer voor de kwartfinale in Rome. In gesprek met de Corrierre della Sera ging hij geen onderwerp uit de weg. Zo sprak hij onder meer zijn teleurstelling uit over de vaccinatie-rel rondom zijn persoon en zoomde hij in op zijn band met rivalen Roger Federer en Rafael Nadal.

Een gespannen sfeertje op het kille Foro Italico van Rome. Norrie, over het algemeen vaak een grijze muis aan de top van het mannentennis, liet zich niet onbetuigd in zijn achtste finale (3-6, 4-6) tegen Djokovic. Eerst sloeg hij een makkelijke smash op de enkels van de Servische nummer één – wat hem op een ijzige blik van Djokovic kwam te staan – en daarna gebruikte hij voor de laatste servicegame van Djokovic ook nog een medische time-out. Norrie had bovendien ook al heel de wedstrijd zichzelf luidruchtig aangemoedigd.

„Hij mag een time-out nemen”, zei Djokovic achteraf. „Hij mag een speler raken met een bal. En hij mag ‘come on’ in je gezicht schreeuwen na bijna elk punt. Maar in de kleedkamer weten we dat zoiets niet sportief is. Zo gaan we niet met elkaar om. Ik kan het goed vinden met Cameron. We trainen samen. Dus ik begrijp zijn attitude vandaag niet zo goed. Tja, hij maakte het verhit en ik heb daarop geantwoord. Ik laat mijn hoofd niet zomaar hangen als iemand zoiets doet.”

Teleurgesteld in spelers en organisatoren

En Djokovic bijt ook niet op zijn tong als hij voelt dat hem onrecht is aangedaan. Zijn uitwijzing in Australië vorig jaar, waar hij door visumperikelen en als niet-gevaccineerde speler niet kon deelnemen aan de Australian Open, ligt hem nog altijd zwaar op de maag. „Ik heb alle regels gevolgd en heb niemand in gevaar gebracht. Maar het is uiteindelijk een politieke kwestie geworden. De media hadden een doelwit nodig en ze hebben mij daarvoor aangewezen. Ze hebben me een etiket opgeplakt dat helemaal verkeerd was en me ziek maakte.”

„Als puntje bij paaltje komt, kan een man alleen de strijd met de media nooit winnen. Heel wat mensen hebben mij toen laten vallen. Het is op zo’n moment dat ze hun ware gezicht tonen. En nogal wat mensen hebben me hun rug toegekeerd, ook spelers en bepaalde organisatoren.” Djokovic werd een boegbeeld voor de antivaccinbeweging. Iets waar hij niet op zat te wachten. “95 procent van wat er de laatste drie jaar over mij gezegd en geschreven is, is totaal fout. Ik ben niet tegen vaccins en ik heb dat ook nooit geclaimd. Ik ben wel pro keuze, en ik verdedig de vrijheid om een keuze te maken. Het is een menselijk recht om te beslissen wat je in je lichaam laat inspuiten.”

Relatie met Federer en Nadal

Djokovic, met zijn 22 grandslamtitels één van de grootste spelers aller tijden en over tien dagen alweer de favoriet op Roland Garros, blijft moeilijkheden ondervinden om de onvoorwaardelijke liefde te krijgen van het grote publiek. Iets waar Federer en Nadal wel in geslaagd zijn. „Roger en ik zijn nooit vrienden geweest”, gaf Djokovic toe. „Tussen rivalen is dat onmogelijk. Ik heb wel altijd heel veel respect gehad voor hem. Hij heeft een grote impact gehad, maar ik ben nooit close met hem geworden.”

Hetzelfde geldt voor Nadal. „In het begin van onze carrière ben ik een paar keer gaan eten met Nadal. Maar zelfs met hem was een vriendschap onmogelijk. Ik heb hem wel altijd gerespecteerd en bewonderd. Het is dankzij die twee dat ik zo groot ben geworden. Dat zal ons voor altijd verenigen en daarvoor zal ik hen eeuwig dankbaar zijn. Nadal maakt uiteindelijk als het ware deel uit van mijn leven. In de laatste vijftien jaar heb ik hem meer gezien dan mijn moeder.”

