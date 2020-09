Ntab: ‘Niet gekomen om in geel pak te rijden’

Zoon Schumacher maakt debuut in vrije training Formule 1

14:47 Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van Michael Schumacher, maakt over anderhalve week zijn debuut in de Formule 1. De jonge Duitse coureur neemt bij Alfa Romeo in de eerste vrije training voorafgaand aan de GP Eifel in Duitsland het plekje over van de Italiaan Antonio Giovinazzi.