Ntab schaatst dik persoonijk record op 1000 meter in B-divisie

Michel Mulder reed in de B-divisie op de 500 meter de derde tijd. De olympisch kampioen op deze afstand finishte in 34,54 seconden. Het was zijn beste tijd in enkele jaren. In de A-divisie was de tweevoudige wereldkampioen, die vrijdag door een kapotte veer zijn eerste race in de A-divisie miste, daarmee echter in de tweede manche niet bij de eerste vijftien geëindigd.